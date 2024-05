ND Mais |Do R7

Impressionante: Antílopes "voam" para fugir de guepardo faminto A vida passa rápido... especialmente quando há um guepardo correndo atrás de você. Foi o que aconteceu com um bando de antílopes...

A vida passa rápido... especialmente quando há um guepardo correndo atrás de você. Foi o que aconteceu com um bando de antílopes no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Os animais precisaram passar "voando" por turistas para fugir de um ataque.

