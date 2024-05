ND Mais |Do R7

Incidente inusitado: Cobra-cipó 'nervosinha' causa estrago em bar de casa Uma cobra-cipó invadiu uma casa em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, e causou um estrago no barzinho da residência. Assim que...

Alto contraste

A+

A-

Uma cobra-cipó invadiu uma casa em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, e causou um estrago no barzinho da residência. Assim que o resgate chegou, a serpente tentou fugir e derrubou várias bebidas do alto de uma prateleira, que quebraram com o impacto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Rua em frente ao Parque Vila Germânica é interditada para obras na tubulação

• Mulher invade casa, esfaqueia casal e é presa pela PM em Balneário Rincão

• VÍDEO: Cobra-cipó ‘nervosinha’ faz estrago em bar de casa e morde biólogo durante resgate em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.