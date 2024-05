ND Mais |Do R7

Marinha de Itajaí realiza missão de solidariedade com transporte de donativos para o RS A Marinha de Itajaí está em uma importante missão de solidariedade, arrecadando donativos para as famílias do Rio Grande do Sul que...

A Marinha de Itajaí está em uma importante missão de solidariedade, arrecadando donativos para as famílias do Rio Grande do Sul que foram severamente afetadas pelas cheias recentes. O transporte desses itens essenciais será realizado pelo navio de apoio oceânico "Mearim", que já está atracado na cidade. Este esforço conjunto visa fornecer ajuda imediata e necessária às vítimas, garantindo que alimentos, roupas e produtos de higiene cheguem rapidamente aos necessitados. A comunidade de Itajaí está convidada a contribuir com doações, mostrando mais uma vez a força e a solidariedade catarinense em momentos de crise.

