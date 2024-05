ND Mais |Do R7

Menina de Joinville leva alegria para crianças autistas no RS Em meio às dificuldades enfrentadas no Rio Grande do Sul, histórias de solidariedade e generosidade continuam a emergir, aquecendo...

Alto contraste

A+

A-

Em meio às dificuldades enfrentadas no Rio Grande do Sul, histórias de solidariedade e generosidade continuam a emergir, aquecendo nossos corações. Uma dessas histórias é a de uma jovem menina de Joinville, que decidiu fazer a diferença para crianças autistas que estão em um abrigo. Com um gesto simples e cheio de carinho, ela montou kits contendo doces e brinquedos, proporcionando alegria e conforto para essas crianças.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Maconha é apreendida em caminhão com doações ao RS na BR-101, em Palhoça

• VÍDEO: Estátua da Havan pega estrada em jornada de 5 mil quilômetros; entenda

• Acabe com a dor no joelho! Exercício quase ‘milagroso’ pode ajudar a prolongar a sua vida



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.