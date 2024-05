ND Mais |Do R7

Moradora relata momento de desespero ao presenciar desmoronamento de garagem em SC Era noite de quinta-feira (24), com chuva em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Ana Julia já estava de pijama, pronta para dormir...

Era noite de quinta-feira (24), com chuva em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Ana Julia já estava de pijama, pronta para dormir, quando percebeu uma movimentação estranha no condomínio em que ela mora. Ela foi até a sacada e percebeu os vizinhos retirando os carros quando de repente houve o desmoronamento de parte da garagem de prédio.

