Navegantes se une para ajudar vítimas das enchentes no RS

A situação no Rio Grande do Sul permanece crítica, com milhares de pessoas tendo perdido tudo nas recentes enchentes. Em um ato de solidariedade, a cidade de Navegantes montou um ponto de coleta de donativos na Arena do Pontal. Este ponto de coleta está arrecadando itens essenciais para ajudar as vítimas dessa tragédia. A campanha visa reunir alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene e outros itens de necessidade básica para serem enviados ao Rio Grande do Sul. A participação da comunidade é fundamental para trazer alívio e esperança para aqueles que foram afetados pelas enchentes. Se você deseja ajudar, contribua com suas doações e faça a diferença na vida de quem tanto precisa.

