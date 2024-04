Netshoes Run Florianópolis: Última chance para garantir sua inscrição!

Alto contraste

A Netshoes Run Florianópolis está na reta final do período de inscrições para a corrida na Capital. O evento acontece no próximo domingo (24) com provas de 5 km e 10 km. O trajeto inclui passagem sobre a Ponte Pedro Ivo Campos.

