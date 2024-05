O que esperar do Avaí diante do Goiás na Ressacada? Com três vitórias nos três últimos jogos, o elenco do Avaí provou ter qualidade para ficar na parte de cima da tabela do Campeonato...

Com três vitórias nos três últimos jogos, o elenco do Avaí provou ter qualidade para ficar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Com mais ajustes em algumas posições, o treinador Gilmar Dal Pozzo, que mudou a forma do time atuar, pode engrenar o time azurra e deixá-lo no ponto para brigar pelo acesso para a série A no fim da temporada. Motivos mais do que justificados para que a torcida avaiana marque presença em grande número no estádio da Ressacada nesta noite de segunda, às 21h30, diante do Goiás.

