Operação de resgate no RS: cães de busca e drones em ação Os bombeiros catarinenses estão utilizando cães de busca e drones nas operações de resgate no Rio Grande do Sul, em uma missão de...

Os bombeiros catarinenses estão utilizando cães de busca e drones nas operações de resgate no Rio Grande do Sul, em uma missão de grande importância para encontrar vítimas após recentes desastres na região. A combinação da habilidade dos cães em detectar sinais de vida e a tecnologia avançada dos drones está proporcionando resultados significativos nas buscas. Esta operação destaca a importância de métodos modernos e tradicionais no resgate de vítimas. Acompanhe os detalhes dessa missão crucial na reportagem completa.

