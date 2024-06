Osasco é campeão do Brasileirão de Basquete 2024 O título do Brasileirão de Basquete 2024 é do Basket Osasco! Na noite deste sábado (8), a Coruja levou a melhor ao vencer o Blumenau...

