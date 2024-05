ND Mais |Do R7

Parque ecológico em Florianópolis celebra 17 anos com atividades especiais O Parque Estadual do Rio Vermelho, localizado na região Leste de Florianópolis, completa 17 anos nesta sexta-feira (24). Em comemoração...

Alto contraste

A+

A-

O Parque Estadual do Rio Vermelho, localizado na região Leste de Florianópolis, completa 17 anos nesta sexta-feira (24). Em comemoração à data, o IMA (Instituto do Meio Ambiente) planejou uma programação especial, com trilhas, jogos, exposições e apresentação de teatro, que serão realizados no parque ecológico.

