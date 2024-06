Participe do Stammtisch dos 200 anos da imigração alemã em Joinville! Grupos já podem se inscrever para a edição do Stammtisch que celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Prevista para o dia...

ND Mais|Do R7 11/06/2024 - 08h53 (Atualizado em 11/06/2024 - 08h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share