ND Mais |Do R7

Patrimônio agrícola em destaque: SC recebe congresso internacional para debater preservação de sementes crioulas O município de Salto Veloso, no Meio-Oeste de Santa Catarina, recebeu o XXVIII Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana...

Alto contraste

A+

A-

O município de Salto Veloso, no Meio-Oeste de Santa Catarina, recebeu o XXVIII Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana. O evento, com foco no debate sobre patrimônio agrícola, discutiu formas de preservação das sementes crioula.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Desigualdade do orgasmo: especialista explica como reconhecer nas relações heterossexuais

• UFSC está entre as melhores universidades do Brasil; veja posição em ranking internacional

• Patrimônio agrícola: SC recebe congresso internacional e debate preservação de sementes crioula



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.