ND Mais |Do R7

Polícia Civil prende três suspeitos de homicídio no Norte da Ilha A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu três suspeitos de envolvimento em um homicídio cometido no início do ano em Florianópolis...

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu três suspeitos de envolvimento em um homicídio cometido no início do ano em Florianópolis. A operação, realizada na segunda-feira (20), foi conduzida pela Delegacia de Homicídios da Capital e resultou no cumprimento de três mandados de prisão temporária. Os suspeitos, dois homens e uma mulher, foram detidos nos bairros Ingleses, Campeche e Santa Mônica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Polícia Civil prende três suspeitos de homicídio no Norte da Ilha

• Megaoperação internacional mira 3 cidades de SC contra exploração sexual infantil na internet

• Ação da Polícia Militar resulta em apreensão de 300 kg de maconha em Palhoça



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.