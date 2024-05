Polícia de Joinville age rápido contra descumprimento de medidas protetivas

ND Mais |Do R7

A Polícia Civil de Joinville, através da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), realizou a prisão de um homem por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Essas medidas são essenciais para garantir a segurança e proteção das vítimas de violência doméstica e familiar. O suspeito foi detido após violar as restrições impostas pela justiça, demonstrando o compromisso da polícia em combater a violência e proteger os direitos das vítimas. Felipe Bambace está na delegacia e traz todos os detalhes desta importante ocorrência na Tribuna do Povo. Acompanhe para entender mais sobre a operação e as implicações legais desse descumprimento.

