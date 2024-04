Polícia investiga conexão entre atentado a ônibus e morte de integrante de facção em Florianópolis

Alto contraste

Ônibus foi perfurado por tiros de arma de fogo durante o assalto Ônibus foi perfurado por tiros de arma de fogo durante o assalto (ND Mais)

Um ônibus foi alvejado e quase incendiado nesta sexta-feira (15) próximo ao TICAN (Terminal de Integração de Canasvieiras), em Florianópolis. A Polícia Civil está investigando o incidente, que pode ter sido motivado pela morte de um criminoso em confronto com a Polícia Militar na noite anterior, na comunidade do Papaquara, situada a menos de 1 quilômetro do local do ocorrido.

