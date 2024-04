Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

O intermediador e o executor do assassinato de Juari Perão, de 42 anos, foram presos nesta segunda-feira (18) pela Polícia Civil de Santa Catarina. A vítima foi morta em 11 de março no estacionamento de um supermercado de São Lourenço do Oeste, no Oeste. As prisões ocorreram em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, e Barra Velha, no Litoral Norte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Polícia prende ‘matador de aluguel’ por assassinato em mercado de SC; 16 armas são apreendidas

• A foto que fala por si: Clésio Salvaro cumprimentando Ricardo Guidi

• Quase meia tonelada de cocaína é apreendida em Balneário Camboriú

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.