Posto guarda-vidas em chamas: suspeita de incêndio criminoso na praia da Galheta

O posto guarda-vidas na praia da Galheta, no Leste de Florianópolis, foi destruído às 19h20 deste domingo (17). De acordo com o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), a suspeita é de que as chamas tenham começado de forma criminosa.

