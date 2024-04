Prefeito de SC se manifesta sobre evento LGBTQIAPN+ em espaço público da cidade

Alto contraste

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Rio do Sul, José Thomé, se posicionou em relação a um evento LGBTQIAPN+ que seria realizado na Fundação Cultural da cidade e solicitou que não fossem utilizadas as instalações do espaço público.

