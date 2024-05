ND Mais |Do R7

Presidente do Marítimo agride torcedor com tapa no rosto em aeroporto Carlos André Gomes, presidente do Marítimo, agrediu um torcedor no aeroporto da Madeira quando a equipe estava desembarcando. Os...

Carlos André Gomes, presidente do Marítimo, agrediu um torcedor no aeroporto da Madeira quando a equipe estava desembarcando. Os ânimos estavam exaltados porque o clube perdeu a chance do acesso para a primeira divisão com o empate diante do Viseu.

