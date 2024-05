Previsão do tempo para esta segunda-feira em SC

Alto contraste

Esta segunda-feira (27) traz consigo um cenário de baixas temperaturas, com céu sem sol e presença de chuva, intensificando a sensação de frio em relação ao fim de semana. No entanto, na terça-feira (28), o sol deve retornar, impulsionado pelo ciclone extratropical no mar, que favorecerá a entrada de ar mais seco e frio pelo interior do continente, diminuindo as instabilidades na faixa leste do estado. Apesar da melhora no céu, o mar estará agitado até quarta-feira (29) devido ao movimento do ciclone, sendo amanhã o dia mais preocupante nesse aspecto. O frio persiste, com temperaturas de inverno se mantendo ao longo da semana e possibilidade de formação de nevoeiros nas madrugadas devido à massa de ar seco. Entre quinta-feira (30) e sexta-feira (31), há chance de geada na serra e no meio-oeste catarinense.

