Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Termine o seu dia bem informado com as principais notícias de hoje em Santa Catarina, com o ND Mais. Veja!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Resultado da Lotofácil 3058 de hoje 20/03: confira os números sorteados

• Medalha do Mérito Virgilio Várzea para 41 pessoas e instituições

• Resultado da Quina 6395 de hoje 20/03: confira os números sorteados

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.