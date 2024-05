ND Mais |Do R7

Real Madrid surpreende e se torna a música mais pesquisada da Espanha O hino do Real Madrid ocupou o topo de uma lista de buscas no Google como a letra de música mais pesquisadas da espanha, ganhando...

Alto contraste

A+

A-

O hino do Real Madrid ocupou o topo de uma lista de buscas no Google como a letra de música mais pesquisadas da espanha, ganhando de artistas famosos como Shakira. A informação foi publicada pelo diário espanhol "Marca" com informações da empresa especializada em buscas no ramo da música "Wood and Fire".

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Equipes de bombeiros de Santa Catarina seguem trabalhando no Rio Grande do Sul

• Já é Mané: Banda UmQuarto, Duda Mazzaropi campeã de xadrez, Moksha e palhaçaria com Gretta e Billy

• Ganha da Shakira! Hino do Real Madrid é a música mais pesquisada da Espanha



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.