Rua em frente ao Parque Vila Germânica é interditada para obras na tubulação Nesta segunda-feira (27), uma rua de grande importância em Blumenau estará interditada, causando alterações no trânsito local. A...

Nesta segunda-feira (27), uma rua de grande importância em Blumenau estará interditada, causando alterações no trânsito local. A interdição ocorrerá na via em frente ao Parque Vila Germânica, e nosso repórter Moisés Stuker trará mais detalhes ao vivo. Fique por dentro das mudanças e planeje seu trajeto com antecedência.

