Santa Catarina se destaca com a menor taxa de roubo seguido de morte do Brasil Santa Catarina registrou a menor taxa de latrocínio — roubo seguido de morte — do Brasil em 2023, cerca de 0,13 casos a cada 100...

ND Mais|Do R7 23/05/2024 - 06h48 (Atualizado em 23/05/2024 - 06h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share