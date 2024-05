ND Mais |Do R7

Sindicato anuncia paralisação dos ônibus em Florianópolis e gera polêmica Foi publicado, nesta terça-feira (21), no aplicativo ‘DizAí’ do Sintraturb (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano e Rodoviário...

Foi publicado, nesta terça-feira (21), no aplicativo ‘DizAí’ do Sintraturb (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano e Rodoviário, Turismo, Fretamento e Escolar de passageiros) da Grande Florianópolis, um comunicado anunciando a paralisação dos ônibus do transporte público na madrugada de quarta-feira (22).

