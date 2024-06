Tempo em SC: Amanhece ensolarado, mas aguarda surpresas

ND Mais |Do R7

A quarta-feira (5) amanheceu com o dia ensolarado na maioria das regiões de Santa Catarina, porém o tempo guarda surpresas para o Meio Oeste e o Litoral Sul, que conta com chuvas fracas no final do dia, segundo a Defesa Civil.

