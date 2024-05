ND Mais |Do R7

Temporada de tainha: mais de 10 toneladas chegam aos Mercados do Peixe de Itajaí As primeiras tainhas da temporada chegaram aos Mercados do Peixe de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, na última terça-feira...

Alto contraste

A+

A-

As primeiras tainhas da temporada chegaram aos Mercados do Peixe de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, na última terça-feira (21). Só nesta semana mais de 10 toneladas do pescado chegaram na cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Mais de 10 toneladas de tainha chegam aos Mercados do Peixe de Itajaí

• Greve na UFSC: professores aceitam proposta do governo e encerram paralisação

• Mulher é brutalmente assassinada na frente do filho de dois anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.