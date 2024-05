Tentativa de homicídio choca cidade de Capinzal: funcionário esfaqueia gerente em empresa

ND Mais |Do R7

Na tarde desta terça-feira (21), uma tentativa de homicídio chocou a cidade de Capinzal, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Um funcionário esfaqueou o gerente da empresa onde trabalhava, em um ataque ocorrido dentro do escritório. A vítima foi socorrida e o suspeito detido pela polícia. Diego Antunes traz mais informações sobre essa ocorrência, incluindo detalhes sobre o estado de saúde do gerente e as circunstâncias que levaram ao ataque. Confira.

