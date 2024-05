Terreno da prefeitura gera transtornos com infestação de insetos e aranhas em bairro de Florianópolis Moradores de três condomínios no bairro Coqueiros, na região continental de Florianópolis, estão indignados com a falta de cuidado...

Moradores de três condomínios no bairro Coqueiros, na região continental de Florianópolis, estão indignados com a falta de cuidado num terreno que pertence ao município. O local está com mato alto e incomoda cerca de 800 famílias que vivem no Argus, no Villa Ventura e no Villa Maggiori, pela quantidade de insetos e aracnídeos que saem do matagal e invadem os prédios.

