Time da Série B de SC surpreende e contrata goleiro 'lendário' ex-Avaí e Criciúma O Camboriú confirmou a contratação do 'lendário' goleiro Zé Carlos, de 38 anos. O time vai disputar a Série B do Catarinense e vai...

O Camboriú confirmou a contratação do 'lendário' goleiro Zé Carlos, de 38 anos. O time vai disputar a Série B do Catarinense e vai contar pela segunda vez com o camisa 1, que jogou na equipe em 2018.

