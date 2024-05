ND Mais |Do R7

Tragédia ambiental: tartaruga-verde de 24 anos morre com lesão de 1,5 m no intestino em SC O exame de necropsia de uma tartaruga-verde encontrada no início do ano em São Francisco do Sul revelou que o animal morreu devido...

O exame de necropsia de uma tartaruga-verde encontrada no início do ano em São Francisco do Sul revelou que o animal morreu devido a uma grave infecção bacteriana. Segundo os pesquisadores, havia uma cicatriz linear de 1,5 m no intestino da tartaruga, com pontos de ruptura e obstrução.

