ND Mais |Do R7

Tragédia em Criciúma: Jovem de 24 anos é encontrado morto dentro de carro Um jovem, de 24 anos, foi encontrado morto dentro de um carro, no Centro de Criciúma, na madrugada desta quinta-feira (30). O Corpo...

Alto contraste

A+

A-

Um jovem, de 24 anos, foi encontrado morto dentro de um carro, no Centro de Criciúma, na madrugada desta quinta-feira (30). O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas a vítima já estava em óbito. Conforme a guarnição, o rapaz estava sentado no banco do motorista.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Jovem de 24 anos é encontrado morto dentro de carro no Centro de Criciúma

• Motorista provoca acidente na SC-163 e deixa mulher ferida, diz polícia

• Operação Presságio: Cidade do Samba teria sido palco de corrupção da Secretaria de Turismo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.