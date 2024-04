Tragédia nas estradas: Acidente entre três veículos deixa duas pessoas mortas em SC

Alto contraste

Um acidente envolveu dois carros e uma moto na BR-282 próximo ao ‘Trevão do Irani’ no Oeste de Santa Catarina. A colisão resultou na morte do motociclista e de uma das pessoas que estava em um dos veículos na manhã deste sábado (16).

