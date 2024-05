ND Mais |Do R7

Tragédia no mundo da música: Cantor sertanejo Guilherme Leon morre em acidente O cantor e compositor Guilherme Leon, de 32 anos, morreu no sábado (18), após se envolver em um acidente de carro, na Rodovia Raposo...

Alto contraste

A+

A-

O cantor e compositor Guilherme Leon, de 32 anos, morreu no sábado (18), após se envolver em um acidente de carro, na Rodovia Raposo Tavares, em Mairinque, no estado de São Paulo. O artista voltava de Goiânia, em Goiás, onde assinou seu primeiro contrato com uma gravadora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Cantor sertanejo Guilherme Leon morre em acidente após assinar contrato com gravadora

• Chuva em SC afeta 20 municípios, deixa cidade em emergência e mais de 600 desabrigados

• Bebê de 13 dias morre vítima de dengue em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.