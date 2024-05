ND Mais |Do R7

Tragédia no Planalto Norte: imagens chocantes dos acidentes Dois graves acidentes no Planalto Norte de Santa Catarina resultaram na morte de duas pessoas. As tragédias ocorreram em sequência...

Dois graves acidentes no Planalto Norte de Santa Catarina resultaram na morte de duas pessoas. As tragédias ocorreram em sequência, trazendo tristeza e preocupação para a região. As circunstâncias dos acidentes ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais, que trabalham para esclarecer os detalhes e prevenir novos incidentes. Os serviços de emergência foram acionados, mas infelizmente as vítimas não resistiram aos ferimentos. Acompanhe na Tribuna do Povo a cobertura completa desses acidentes, incluindo depoimentos de testemunhas e informações das autoridades responsáveis.

