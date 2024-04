Vacina da gripe disponível em Concórdia: Saiba quem pode se vacinar As vacinas contra a gripe já estão...

As vacinas contra a gripe já estão disponíveis em Concórdia, Oeste de Santa Catarina. O imunizante é aplicado em todas as unidades de saúde com sala de vacina. A primeira etapa envolve alguns grupos prioritários.

