Veja como estão as obras de duplicação de importante avenida em Joinville Com investimento de mais de R$ 3 milhões, as obras de duplicação de trecho da Avenida Santos Dumont, em Joinville, já iniciaram....

