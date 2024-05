ND Mais |Do R7

Vovó Oxigenada: o alerta de uma idosa de SC sobre os riscos do cigarro “Não façam o que a vovó fez, não acabem com a vida de vocês”, Zuleide Machado Rosa, mais conhecida na internet como Vovó Oxigenada...

“Não façam o que a vovó fez, não acabem com a vida de vocês”, Zuleide Machado Rosa, mais conhecida na internet como Vovó Oxigenada, usa as plataformas digitais para alertar os jovens sobre os prejuízos do cigarro à saúde. Após fumar por 60 anos, a idosa de Joinville possui apenas 30% do pulmões.

