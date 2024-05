ND Mais |Do R7

Zoobotânico de Brusque Recebe Píton Albina Encontrada em Jaraguá do Sul O Zoobotânico de Brusque ganhou uma nova integrante: uma píton albina que foi encontrada invadindo um galinheiro em Jaraguá do Sul...

O Zoobotânico de Brusque ganhou uma nova integrante: uma píton albina que foi encontrada invadindo um galinheiro em Jaraguá do Sul. O resgate do animal foi necessário, mas sua presença solta na natureza gerou grande preocupação devido ao potencial desequilíbrio ambiental que uma espécie exótica pode causar. O caso chamou a atenção para os perigos de animais não nativos soltos no meio ambiente e a importância de ações rápidas e eficazes de resgate e preservação. Agora, a píton albina está em segurança no Zoobotânico, onde poderá ser observada pelos visitantes.

