Nível do Guaíba volta a subir na manhã desta segunda-feira (13) Lago atingiu a marca de 4,77 m e a expectativa, após as chuvas do fim de semana, é que as águas superem o recorde histórico de 5,33m

Nível do Guaíba chegou a cair para 4,59m no último sábado (Miguel Noronha/Estadão Conteúdo)

O nível do Guaíba voltou a subir no começo da manhã desta segunda-feira (13) e chegou aos 4,77m, segundo dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA).

Após as fortes chuvas do último fim de semana, a expectativa é que o Guaíba siga o ritmo de subida, podendo chegar a 5,5m, número que supera o recorde de 5,33, registrado no último dia 5 de maio.

De acordo com boletim divulgado pela UFRS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), ontem, às 12h, “o cenário de previsão reafirma cheia duradoura e confirma o repique da cheia com nova elevação de níveis para acima de 5 m. O valor do nível máximo a ser atingido entre segunda e terça-feira depende de ocorrência das chuvas adicionais previstas e vento sul forte, podendo alcançar em torno de 5,5 m”.

Ao longo do final de semana, o nível da água chegou a cair, no sábado registrou 4,59m, mas no domingo retomou a alta e chegou até a 4,66m.