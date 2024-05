Nível do Guaíba deve ficar acima de 3 metros até o fim de maio, estima governo do RS Lago que banha Porto Alegre ultrapassou marca de 5 metros neste sábado; desastre já matou 57 pessoas no estado

Trabalho dos Bombeiros na contenção das águas elevadas do Guaíba (GRB)

O nível do Guaíba pode ficar acima dos 3 metros ao longo de todo o mês de maio, segundo previsão do Governo do Rio Grande do Sul. Neste sábado (4), o lago que banha Porto Alegre ultrapassou a marca de 5 metros em função das fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias.

“A gente tem um prognóstico ruim, que é comparação com a cheia de 1941, que a gente ficou 25 dias [com o Guaíba] acima dos três metros. Então, como essa cheia foi maior, a gente tem uma perspectiva de ter esses valores também. Então, isso é uma situação bem complicada para Porto Alegre e toda a região que é banhada pelo Guaíba”, afirmou Pedro Luis de Camargo, hidrólogo da sala de situação do Rio Grande do Sul que monitora os impactos das enchentes.

As falas do hidrólogo ocorreram durante transmissão ao vivo nas redes sociais feita pelo governador Eduardo Leite (PSDB) neste sábado. Camargo estima que o nível do Guaíba fique acima dos 5 metros por até três dias.

“A gente tem muita água chegando do [rio] Jacuí. Então, isso vai fazer com que o Guaíba fique nessa variação, um pouco acima dos 5 metros. Ele vai ficar variando próximo dos 5m, 5,10m. Então, a gente tem uma perspectiva com as últimas projeções que ele fique nessa faixa durante dois a três dias. A gente deve ter esse pico nesse intervalo”, explicou o hidrólogo.

“A gente não tem um prognóstico muito favorável justamente por essa grande entrada de água vindo do Jacuí. Então, a gente tem uma amplitude de cinco a dez dias com o Guaíba ainda em níveis muito elevados, acima dos 4 metros”, completou.

Alerta para a região da Costa Doce

Leite e Camargo alertaram que no momento em que a água do Guaíba começar a escoar pela Lagoa dos Patos, moradores da Costa Doce, no sul do estado, podem ser prejudicados. Os dois pediram que a população das cidades dessa região procurem ajuda.

“A gente já alertou todos os prefeitos, mas eu faço também esse alerta mais uma vez. Muitos municípios que têm bairros, balneários às margens da Lagoa dos Patos já estão vendo a elevação da Lagoa dos Patos e aí, a depender também da direção dos ventos, acaba represando e demorando escoamento da água pela Lagoa dos Patos em direção ao mar, e essa água sobe e invade determinadas localidades”, frisou o governador.

“Isso vai acontecer nos próximos dias. É importante fazer esse alerta porque não vai ter chuva num primeiro momento nessas localidades, mas a água vai continuar subindo. As pessoas precisam estar preparadas. A gente já emitiu esse alerta para as prefeituras, para que todos estejam preparados também”, completou Leite.

“Essa água toda que a gente tem no Guaíba vai escoar. Então, a gente vai ter essa cheia em toda a região da Costa Doce. A população mais próxima da Lagoa dos Patos tem que ficar em alerta para toda essa situação. Vai ser um cenário bem crítico. Então, busquem a Defesa Civil local e tentem evacuar as suas regiões”, acrescentou Camargo.

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul que já causaram a morte de pelo menos 57 pessoas. De acordo com boletim divulgado às 12h deste sábado (4) pela Defesa Civil local, 67 pessoas estão desaparecidas devido às enchentes. As inundações deixaram 74 moradores feridos. Além disso, 32.640 pessoas estão desalojadas e 9.581 foram levadas para abrigos. O desastre afetou 422.307 moradores do estado e atingiu 300 cidades do Rio Grande do Sul.