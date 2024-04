Onda de calor com alerta de perigo atinge SP, PR, MG, MS, MT e GO e vai até quarta-feira (1º) Meteorologistas veem risco à saúde devido à temperatura 5°C acima da média; maioria das capitais terá mais de 30°C neste domingo (28)

Inmet emitiu alerta de perigo por causa do calor para seis estados do país (Reprodução/Inmet – 28.04.2024)

A quarta onda de calor do ano provocou um alerta de perigo, devido às altas temperaturas, em regiões de seis estados do país. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) avisou, desde o último sábado (27), que há risco à saúde no oeste e noroeste de São Paulo, norte do Paraná, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul de Mato Grosso e em todo o Mato Grosso do Sul.

O alerta ocorre porque as temperaturas vão ficar ao menos 5°C acima da média desta época do ano por período de três a cinco dias. Cidades como São José do Rio Preto (SP) e Presidente Prudente (SP) terão temperaturas de até 37°C e umidade de 20% — patamar semelhante ao encontrado em desertos.

Os termômetros vão ficar nas alturas nessas regiões até, pelo menos, quarta-feira (1º). Em caso de situações extremas, o Inmet recomenda entrar em contato com a Defesa Civil dos estados, via telefone 199.

O calorão também chegou às capitais brasileiras neste domingo (28). Somente seis terão termômetros abaixo de 30°C hoje: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. Em São Paulo (SP), a máxima chega aos 31°C e, no Rio de Janeiro (RJ), vai a 34°C.

Rio de Janeiro terá máxima de 34°C de temperatura neste domingo (28) (FELIX AVERBUG/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO – 24.04.2024)

Tempestades no Rio Grande do Sul

O sul do Rio Grande do Sul também está em alerta, mas por outro motivo: os temporais que deverão atingir a região entre este domingo (28) e segunda-feira (29). A razão para a mudança no tempo é a chegada de uma frente fria.

Estão na área de perigo cidades como Uruguaiana, Santa Maria, Bagé, Pelotas e a capital gaúcha, Porto Alegre.

Entre as 21h de hoje e 18h de segunda-feira, existe a previsão de chuvas com volumes entre 50 mm e 100 mm por dia. Além disso, os ventos intensos, com velocidade de até 100 km/h, deverão atingir a região. Há risco de queda de granizo.

O instituto também alerta para eventuais cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

