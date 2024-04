Onda de calor deixa capitais com mais de 30°C e liga alerta em SP; frente fria causa temporal no Sul Temperaturas se aproximam dos 40°C durante o final de semana no noroeste e oeste paulista e no Mato Grosso do Sul

Alto contraste

A+

A-

São Paulo (SP) enfrenta altas temperaturas desde quarta-feira (24) (RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO – 24.04.2024)

As capitais brasileiras deverão enfrentar termômetros acima dos 30°C neste sábado (27) e domingo (28), enquanto o interior de São Paulo e áreas do Mato Grosso do Sul acendem o alerta para temperaturas perto dos 40°C, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

CLIQUE AQUI E VEJA A TEMPERATURA PARA A SUA CIDADE

O calorão deverá atingir especialmente a região Centro-Oeste, noroeste e oeste paulista e o interior de Minas Gerais, especialmente o Triângulo Mineiro.

Em Ribeirão Preto (SP), a temperatura máxima vai a 36°C, em São José do Rio Preto (SP), o termômetro vai chegar a 37°C amanhã e, em Presidente Prudente (SP), atinge 38°C. Campo Grande terá 34°C de máxima no domingo.

Publicidade

Em São Paulo (SP), os termômetros marcam 32°C de máxima neste sábado e 33°C no domingo. No Rio de Janeiro (RJ), faz até 31°C neste sábado e até 34°C no domingo. Belo Horizonte (MG) terá termômetros na casa dos 30°C e dos 31°C nos dois dias do final de semana.

Termômetros ficam nas alturas com onda de calor sobre o país (Divulgação/Inmet – 27.04.2024)

Chuvas no Sul

No final deste sábado, porém, o tempo vai mudar na região Sul. Uma frente fria deverá causar chuvas no Rio Grande do Sul e no extremo sul de Santa Catarina, incluindo risco de temporais. As áreas de instabilidade se formam em função do aumento das temperaturas e da umidade, segundo o instituto.

Os gaúchos devem se preparar para volumes de chuva entre 50 mm e 100 mm, sendo que, em áreas do sul do estado, o volume pode superar os 100 mm. Existe previsão de rajadas de vento acima dos 70 km/h, com possibilidade de queda de granizo de forma isolada. O tempo instável vai até quinta-feira (2).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5