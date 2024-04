Professor indiciado por estuprar menino de 9 anos no DF entra para a lista de procurados da Interpol

Alto contraste

Marcelos é suspeito de ter estuprado menino (Reprodução / RECORD)

O professor de educação física Ricardo Mello Marcelos, procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, sob a suspeita de estuprar uma criança de 9 anos, entrou para a lista de procurados da Interpol.

A inclusão foi confirmada ao R7 pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul).

Marcelos foi indiciado e teve a prisão preventiva decretada. Os abusos teriam ocorrido entre 2019 e 2023. O professor teria feito amizade com a família do menino e passou a frequentar a casa deles, no Jardim Botânico (DF), sob o pretexto de jogar videogame com a criança. Os abusos só foram descobertos após quatro anos.

De acordo com as investigações da PCDF, o menino só teve coragem de contar à mãe sobre os abusos em novembro do ano passado. A mãe dele procurou a 10ª DP e um inquérito policial foi instaurado. Depois de ouvir as testemunhas e produzir as provas técnicas, a polícia indiciou Marcelos por estupro de vulnerável. Ao saber que a mãe da criança o tinha denunciado, o suspeito fugiu.

Após pedido de prisão do delegado da 10ª DP e parecer favorável do Ministério Público, o 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília expediu mandado de prisão preventiva de Marcelos.

O professor foi visto trabalhando como treinador no time de futebol Barcelona de Colômbia, em Bogotá. Ao R7 o clube afirmou que Marcelos não trabalha mais lá. "Há 20 dias ele foi embora e nunca mais voltou", disse o time. Ele entrou para o time em fevereiro, mas, segundo o clube, só trabalhou lá por cerca de um mês e meio. Ainda de acordo com o time, a polícia colombiana já foi informada.