Alto contraste

A+

A-

Incêndio atinge o Pico do Jaraguá, na zona norte da capital paulista, na noite deste sábado (27) (Imagens cedidas por Heryaldo Ferreira)

Um incêndio atingiu o Pico do Jaraguá, às margens do quilômetro 04 do Rodoanel Mário Covas, na zona norte de São Paulo, na noite deste sábado (27). Equipes do Corpo de Bombeiros já foram enviadas à região, mas ainda procuram o ponto exato para dar início ao combate às chamas.

Registros feitos por moradores das proximidades mostram as chamas se espalhando pela área de mata do pico, e geram preocupação. Ainda não há detalhes sobre o que causou o fogo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5