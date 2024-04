Ventilador de túnel do Rodoanel cai sobre carro e causa acidente com outros veículos Três pessoas tiverem ferimentos leves e outras duas pessoas saíram ilesas do veículo. Caso foi registrado no km 11 da via

Ventilador se desprendeu do teto e caiu sobre carro (Divulgação/Artesp)

Um ventilador do túnel do Rodoanel se desprendeu do teto e causou acidente envolvendo três veículos, às 13h26, desta sexta-feira (26), na região de Barueri, na Grande São Paulo.

Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte de São Paulo), o acidente aconteceu na altura do km 11 da via, no túnel 2. O equipamento se soltou e caiu sobre a faixa 2. Um carro Corolla acabou colidindo contra o objeto, na sequência, um Chevrolet Tracker e uma moto também bateram no automóvel.

O motociclista e duas pessoas que estavam no Corolla carro ficaram levemente feridas. Outras duas pessoas, que estavam no outro carro, saíram ilesas. Ninguém precisou ser encaminhado ao pronto-socorro. O trecho foi liberado, por volta das 17h00, as causas da queda serão investigadas.