Motoristas de ônibus suspendem greve prevista para esta sexta-feira em SP Após reunião com a justiça do Trabalho, os trabalhadores decidiram por não parar e seguir com as negociações

São Paulo|Do R7 06/06/2024 - 11h32 (Atualizado em 06/06/2024 - 11h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share