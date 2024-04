Siga Antenado instala 2 milhões de kits gratuitos com a nova antena parabólica digital Entidade responsável pela troca de parabólicas antigas por equipamentos digitais está presente em 3,4 mil municípios do país

Instalação de kit com a parabólica digital no RJ Instalação de kit com a parabólica digital no RJ (Tânia Rêgo/Agência Brasil - arquivo)

A Siga Antenado, entidade que vem substituindo gratuitamente parabólicas tradicionais pelos novos modelos digitais nas casas de famílias de baixa renda, alcançou 2 milhões de equipamentos instalados em todo o país.

Segundo o presidente da entidade, Leandro Guerra, a Siga Antenado está presente em 3,4 mil municípios brasileiros. "Vamos chegar aos 5.570 até o final do programa”, avalia. “Estamos implementando uma política pública com uma visão de gestão privada: focada na eficiência e na satisfação do cliente, que nesse caso são os beneficiários”, acrescenta.

O presidente da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), Márcio Novaes, afirma que é fundamental que o brasileiro saiba que tem o direito de receber as parabólicas digitais. "A Siga Antenado está realizando essa mobilização de forma estratégica com campanhas de comunicação e a operação de agentes espalhados pelos municípios beneficiados pelo programa."

"O equipamento oferece qualidade de imagem e som digital em alta definição e mais de 80 canais gratuitos, incluindo programação regional de excelência produzida pelas emissoras de televisão”, acrescenta.

share Leilão 5G

O programa começou em junho de 2022, no Distrito Federal e logo seguiu para capitais e regiões metropolitanas. Desde 2023, a EAF (Entidade Administradora da Faixa) tem liberado o agendamento para instalação gratuita do kit com a nova parabólica digital em municípios com mais de 100 mil habitantes e cidades com população de até 30 mil pessoas.

De acordo com a Abratel, eram 3.451 cidades com agendamento e instalação sendo executados até fevereiro. "Até final de 2025, terão sido atendidos todos os 5.570 municípios brasileiros, incluindo neste número Distrito Federal e Fernando de Noronha", contabiliza a associação. A assistência é oferecida sem custos para as famílias inscritas no CadÚnico e que tenham uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento.

Foram 1,4 milhão de instalações nas regiões Nordeste e Norte, onde ficam a maior parte dos inscritos no CadÚnico. Cerca de 600 mil ficaram divididos entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

A EAF está antecipando em mais de dois anos a atualização das estações satelitais profissionais para o 5G. Essas unidades são usadas para o recebimento, processamento e envio de dados de telemetria para satélites, correção de localização, calibragem e gerenciamento de equipamentos.

O trabalho de desocupação da faixa de 3.700 MHz a 4.200 MHz realizado em 1.482 antenas profissionais que atuam na Banda C Estendida no Brasil foi finalizado em julho de 2023. A instalação de filtros para mitigação de interferências está sendo finalizada em 19.200 estações que operam na Banda C.