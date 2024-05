Veja como ajudar os atingidos pelas fortes chuvas e inundações no Rio Grande do Sul Canais permitem a entrega de itens básicos e depósitos financeiros; população deve ter cuidado com golpes

Fique atento aos canais oficiais de doaçõe (Lauro Alves/Agência Brasil)

As fortes enchentes e inundações que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias já afetaram 377.497 pessoas e causaram a morte de 56 moradores e o desaparecimento de outros 67. Com isso, uma rede de solidariedade se formou em todo o país, com canais de doação de recursos, alimentos e itens de higiene. “Desde 1941 não vemos uma situação dessa. Cidades isoladas, pessoas que não têm como ser socorridas. Por isso, junto com a representação do Rio Grande do Sul, optamos por arrecadar cobertores”, disse a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, coordenadora de uma das ações.

Segundo Ilana, a iniciativa conta com a participação de parlamentares do estado, de membros das torcidas organizadas de Grêmio e Internacional no Distrito Federal, da Liga do Bem (iniciativa voluntária da Casa), além de empresário do Distrito Federal. A diretora do Senado se define como “canducha” — uma mistura com as palavras candanga e gaúcha — por ter nascido no Rio Grande do Sul e morar há muito tempo na capital federal.

Ela pede a ajuda de todos em meio ao desastre. “Nossa meta é, até o final da próxima semana, passar de 5 mil cobertores, para que eles possam o mais rápido possível chegar ao Rio Grande do Sul. Essa é uma campanha séria, você pode passar o seu Pix. Nesse momento, precisamos que todos os outros estados brasileiros estendam a mão e possamos salvar o maior número de pessoas possíveis”, destacou.

Valores arrecadados vão ser utilizados na compra de cobertores (Divulgação/Liga do Bem/Senado Federal)

Como doar

Chave Pix: apcnsocial@gmail.com

Valor por cobertor: R$ 20

Governo do Rio Grande do Sul

Outra campanha é feita pelo próprio governo do estado. Em um vídeo postado nas redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSDB) explicou que o foco principal é o resgate de pessoas ilhadas. O Executivo local reabriu uma chave Pix do ano passando, quando o estado também sofreu com chuvas. “Essa é uma conta segura para doações, administrada pelo Estado com o acompanhamento de entidades”, ressaltou Leite.

Como doar

Chave Pix: CNPJ - 92.958.800/0001-38

Grêmio e Internacional

Os principais times de futebol de Porto Alegre também abriram canais e locais para receber as doações. No caso do Grêmio, os itens podem ser deixado no Estádio Olímpico, antiga casa do tricolor gaúcho. Segundo a publicação, o espaço fica aberto todos os dias, das 9h às 18h.

O Internacional preparou um ponto para o recolhimento de doações no Portão 1 do ginásio Gigantinho, que fica ao lado do Estádio Beira-Rio. O local funciona das 8h às 18h. O time pede, principalmente, a entrega de roupas, cobertores, material de limpeza, ração para cachorros e gatos, além de água e produtos de higiene.

Como doar

Grêmio: Estádio Olímpico - Largo Patrono Fernando Kroeff, número 1. Horário: das 9h às 18h.

Internacional: Ginásio Gigantinho - Avenida Padre Cacique, 891 Ao lado do estádio Beira-Rio - Praia de Belas, Porto Alegre. Horário: das 8h às 18h

Força Aérea Brasileira

A FAB (Força Aérea Brasileira) lançou a campanha “Todos Unidos pelo Sul”, que abriu pontos de recolhimento de roupas, colchonetes, água potável e alimentos não perecíveis. Os pontos estão localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

Como doar

Base Aérea de Brasília - Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília. Horário: 8h às 18h

- Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília. Horário: 8h às 18h Base Aérea de São Paulo - Portão G1 - Av. Monteiro Lobato, 6365 - Guarulhos(SP) ou Portão G3 (Acesso pelo Aeroporto). Horário: 8h às 18h

- Portão G1 - Av. Monteiro Lobato, 6365 - Guarulhos(SP) ou Portão G3 (Acesso pelo Aeroporto). Horário: 8h às 18h Base Aérea do Galeão - Estrada do Galeão S/N. Horário: 8h às 18h